L'ATECA X-PERIENCE AU MONDIAL DE PARIS L'autre conception du SUV by Seat

Par Salim BENALIA -

La voiture montre que l'on peut dépasser les limites tout en profitant du design original et baroudeur d'une Ateca created in Barcelona.

Seat pousse les limites du conventionnel SUV urbain et met en avant l'Ateca-X-perience, qu'il présente au Salon de l'automobile de Paris. Ce modèle transcende les idées admises en matière de Sport Utility Vehicule et prouve que la marque peut aller au-delà de ce qui est admis dans ce segment. Les clients de ce produit, catalogués urbains, peuvent désormais aspirer à d'autres horizons en matière de mobilité. La voiture peut en effet rouler tout aussi bien sur l'asphalte poli de la ville que sur les sentiers escarpés et abrupts. C'est qu'elle se dote de moyens qui lui permettent de devenir un véritable tout-terrain. L'Ateca-Xperience telle que définie actuellement s'adapte à toutes les situations de conduite, à l'état de la route ou encore aux préférences de son conducteur, grâce notamment au sélecteur du mode de conduite ou «Driving Experience» situé sur la console centrale. Celui-ci permet d'opter pour le profil de conduite de son choix, à savoir normal, sport, économique ou individuel. Il peut également booster les possibilités de rouler en mode 4X4 en activant les deux modes 4x4 supplémentaires ou «4 Drive» lequel autorise de franchir les routes enneigées et d'aller en hors piste. C'est ici qu'intervient le système Haldex et le contrôle en descente qui équipe ce baroudeur. «Le modèle X-Perience illustre les possibilités et le potentiel de la famille Ateca pour l'avenir. Nous savons qu'avec l'Ateca, nous avons les moyens d'aller encore plus loin et c'est pour en faire la démonstration que nous sommes au Salon de l'automobile de Paris», déclare le Dr Mathias Rab, vice-président de la R&D de Seat. «Avec l'Ateca X-Perience, nous pouvons aller au-delà de ce que nous avons déjà dans la série. C'est une voiture dédiée aux clients qui veulent pousser les limites et vivre des aventures en week-end et bien sûr faire du Off-road.» Ce SUV optimisé embarque une motorisation 2.0 litres TDI 190 Ch. Avec 400 NM de couple maximal, dotée d'une transmission sept vitesses à double embrayage DSG, contrôlée depuis des palettes sur volant, une combinaison qui procure un plaisir de conduite intense sur route comme en Off road. Cette configuration permet également de réaliser des performances maximales tout en garantissant une économie sensible de carburant. Le confort et la sécurité sont ici sans compromis. Selon le constructeur l'actuelle Seat Ateca préfigure le lancement de trois nouveaux modèles en 2017.