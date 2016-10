AKBOU AUTO PROPOSE LE CRÉDIT FOURNISSEUR Le client payera sa Haima en huit mois

Par Salim BENALIA

Dans une conjoncture de marché des plus difficiles, la Sarl Akbou Auto, distributeur officiel de la Marque asiatique Haima en Algérie, relance le crédit fournisseur avec 0% de taux d'intérêts.

Haima Algérie renoue ainsi avec le crédit fournisseur et propose une formule de paiement à terme. Le client pourra payer une partie du prix de son véhicule Haima 3 via un crédit dont l'échéancier s'échelonne sur huit mois avec un apport initial minimal de 65%.

Cette offre est valable pour le modèle Haima 3, précise le concessionnaire. Ce véhicule est disponible en deux finitions, à savoir Haima 3 Standard 1.6 ESS, à 1700.000, 00 DA et Haima 3 Deluxe 1.6 ESS, à 1880.000, 00 DA Akbou Auto évoque également la disponibilité de la Haima M3 en deux finitions avec une livraison immédiate. Haima M3 Confort Back 1.5 ESS. à 1 599.000.00 DA et Haima M3 Noble 1.5 ESS. à 17493.000, 00 DA.