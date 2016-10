LE SKODA KODIAQ EST POUR 2017 La conduite sous haute connexion

Par Salim BENALIA -

La marque tchèque présente son premier grand SUV qu'elle annonce pour début 2017. D'une longueur de 4,70 m et une capacité maximale de sept places, il a le coffre le plus généreux de sa catégorie, avec un volume de 720 à 2 065 (sièges arrière rabattus). Par ses dimensions, le Skoda Kodiaq se positionne à l'extrémité haute du segment des compactes. 4,697 m de long, 1,882 m de large et 1,676 m de haut (barres de toit comprises), pour un empattement de 2,791 m, telles sont les dimensions du Kodiaq qui repose sur la plate-forme modulaire transversale MQB du Groupe Volkswagen, réputée pour sa légèreté. Équipé du moteur TSI d'entrée de gamme et de roues avant motrices, le véhicule ne pèse que 1452 kg à vide (sans occupants), et 1540 kg avec moteur 1.4 TSI et transmission intégrale. Avec ses solutions d'infotainment et de connectivité, le SUV se distingue surtout par le système Skoda qu'il embarque et qui permet une conduite «sous haute connexion». Le SUV peut en effet être connecté en permanence. Et des services en ligne révolutionnaires viennent ajouter une dimension nouvelle à la navigation et à l'infotainment à bord. Opérant par téléphonie mobile, les services Internet se répartissent en deux catégories, à savoir l'infotainment, étoffant l'information et la navigation en temps réel, et le Care Connect donnant accès au véhicule et à l'assistance à distance. La première catégorie englobe l'information trafic en temps réel; les ser-

vices Google EarthTM (avec le système Columbus), capables de présenter l'itinéraire sous forme topographique à partir de Google; Google Street ViewTM (avec le système Columbus), qui fournit une vue photographique de la rue de destination. Des mises à jour cartographiques, ainsi que différents services liés aux prix des carburants, aux stationnements disponibles, à l'actualité, la météo et aux points d'intérêt complètent l'Infotainment. Ces prestations sont gratuites la première année, suivant l'achat d'un véhicule neuf, et payantes par la suite. L'émission automatique d'un appel d'urgence immédiatement après un accident constitue un des éléments les plus importants des services Care Connect: si un airbag se déclenche, une centrale d'appels d'urgence est directement prévenue par un appel d'urgence (eCall), offerte de série, elle est intégrée au pack Care Connect. Ce dernier comprend également une fonction de notification, en cas d'accident mineur et d'appel en cas de panne. Le Proactive Service est aussi inclus dans le pack. Une fois activé, ce service envoie au garage toutes les données requises rapidement avant un passage en atelier. La troisième fonction de Care Connect est l'accès à distance. L'application Skoda Connect donne par ailleurs accès à d'autres prestations. Par exemple, le smartphone alerte le propriétaire si un tiers conduit son véhicule en dehors des limites qu'il a lui-même fixées, à vitesse excessive ou hors d'un périmètre déterminé. L'application permet aussi de transférer l'itinéraire planifié du domicile au GPS embarqué. Pour la première fois, l'application tout-en-un, SmartLink+, intégre aussi SmartGate, en sus des applications Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLink proposées de série. Tous les services les plus demandés sont disponibles en une seule et unique application. Notamment la navigation, la musique, l'information, ainsi que toutes les données disponibles du véhicule via son système d'infotainment, et quelle que soit la version du véhicule. La radio et l'infotainment du Kodiaq sont à la pointe de la technologie. D'une réactivité instantanée, ils bénéficient de fonctions et d'une interface ultramodernes ainsi que d'une dalle capacitive, c'est-à-dire qu'ils réagissent au contact du doigt et non à la seule pression.

Les fonctions de base s'utilisent très simplement par l'intermédiaire de boutons physiques - poussoirs ou rotatifs. D'origine, le véhicule est équipé du système d'infotainment Swing avec écran de 6,5´´. Il peut être complété d'une connexion téléphonique mains libres Bluetooth et de l'interface Skoda SmartLink+, compatible avec les standards de liaison embarquée Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLinkTM. Lorsque l'on branche un téléphone sur le port USB, les réglages correspondants s'affichent sur l'écran multimédia.

Système d'infotainment optionnel, Bolero s'accompagne d'un écran tactile 8´´ haute définition et d'une fonction In-car communication (ICC), qui facilite la conversation à bord. Le système Amundsen ajoute aux fonctionnalités de Bolero un navigateur, ainsi qu'un mode d'affichage spécialement adapté à la conduite tout-terrain, pratique aussi dans des parkings exigus. Summum en matière d'infotainment, le système Columbus avec GPS intégré dispose en outre d'une carte mémoire flash de 64 Go et d'un lecteur de DVD. Un module LTE accessoire facilite l'accès à l'Internet haut débit à bord. De plus, grâce au point d'accès Wi-Fi (en option également), les passagers peuvent surfer sur la Toile, lire du contenu en streaming et envoyer des courriels par leurs appareils mobiles. Enfin, d'intéressants équipements accessoires parachèvent l'offre du SUV Kodiaq, à savoir la base d'accueil Phonebox (fondée sur la norme Qi) laquelle permet de recharger un téléphone par induction et est raccordée à l'antenne de toit (sans fil dans les deux cas); la sonorisation Canton, d'une puissance de 575 Watts et comprenant 10 haut-parleurs, dont un caisson de basses