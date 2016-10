LES PROTOTYPES SONT EN HOMOLOGATION Iveco et Fiat Professional font le plein de produits

Par Salim BENALIA -

Après l'homologation et, ensuite, la commercialisation de Fiat New Doblo, Ival a reçu ces dernières semaines d'autres premières unités des marques Iveco et Fiat Professional qui feront office de modèles pour les homologations définitives. La gamme concernée par cette procédure administrative est très large, elle annonce le concessionnaire. Pour la marque Iveco, Ival mentionne l'arrivée du légendaire New Daily en 12 m3 et 18m3, 'Euro Cargo en plusieurs configurations et le Trakker en 6x4 et 6x6. Pour Fiat Professional, l'exclusivité est le débarquement du nouveau Pick-up Fulback simple et double cabine. Les échantillons du New Ducato, du Fiorino et du Qubo sont aussi à l'ordre du jour. L'activité de ces deux marques du groupe Ival ne devrait pas tarder à démarrer, puisque les premières unités, que ce soit Iveco ou Fiat Professional, sont arrivées la semaine précédente. Ces prototypes, acheminés d'Italie, seront utilisés pour l'incontournable phase d'homologation, qui donnera le feu vert à leur commercialisation avant la fin de la période des licences d'importation le mois prochain.