CITROËN ENTREPRISES Offres sur le Berlingo atelier

Par Salim BENALIA -

Citroën Entreprises Algérie invite les professionnels, notamment les PME, artisans, commerçants et jeunes promoteurs à découvrir les fonctionnalités du Berlingo atelier, et ce à l'occasion des journées Pro qui se poursuivent à la succursale de Oued Smar, à Alger, jusqu'au 21 octobre. L'événement est organisé en partenariat avec MLA, le spécialiste des solutions de financement adaptées aux professionnels.

Les professionnels conviés à ce rendez-vous auront l'occasion de profiter d'offres spécifiques et uniques liées à cet évènement. Soit l'offre «Jours PRO» «Berlingo atelier» laquelle propose une boîte à outils offerte avec assortiment, 15% de remise pour trois révisions et 15% de remise sur achat de pièces consommables et accessoires pendant 1'année.

Les Berlingo atelier L1N1 1.6 HDI 75 CH et L1N2 1.6 HDI 92 CH sont donc proposés en financement MLA sur une durée de trente-six mois.

Les véhicules sont richement équipés, ainsi, côté conducteur l'on retrouve une étagère avec des bacs à becs amovibles, ces étagères servent pour transporter diverses pièces détachées

(Raccords, visserie, capteurs, diverses pièces en vrac...) deux étagères avec des séparations réglables et tapis antidérapant, pour ranger divers outils et matériels. Un couvre passage de roue avec porte rabattable en aluminium, pour ranger divers objets ou outils (bidons, boîtes...)

Côté passager, l'on retrouve une étagère avec des séparations réglables et tapis antidérapant, pour ranger divers outils et matériels, un bloc de deux tiroirs servant au rangement de l'outillage divers. Figure également la fermeture et le verrouillage automatique par tringle sur la longueur totale du tiroir, en appuis positifs exclusivement.

Cela afin d'éviter les ouvertures intempestives lors des déplacements du véhicule, de même qu'un couvre passage de roue avec porte rabattable en aluminium, pour ranger divers objets ou outils (bidons, boîtes...).

La liste n'est pas exhaustive.