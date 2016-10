LE FOURGON DE MARQUE HYUNDAI EST PRODUIT À BATNA Le H 350 signe l'offensive du dragon asiatique

Par Salim BENALIA -

En déclinaison fourgon ou minibus, ce modèle a été conçu pour s'adapter à divers marchés, dont le marché algérien.

Globa Motors Industrie (GMI) représentant exclusif de la marque Hyundai Truck & Bus en Algérie frappe un grand coup en matière de construction automobile dans notre pays. Il vient de révéler le H 350 un fourgon qui vient mordre dans le segment du premium de cette catégorie de véhicules.

Le modèle qui se décline en différentes versions, va certainement faire mal à la concurrence, notamment européenne, entendre par là les marques françaises et allemandes. Le staff de GMI, notamment les managers et salariés de l'usine de Batna ont révélé ce produit à la faveur d'une cérémonie de présentation, organisée ce week-end à l'hôtel Hilton d'Alger.

L'événement a vu la présence de Son Excellence l'ambassadeur de Corée du Sud en Algérie et le vice-président de Hyundai Motors Company.

Ce modèle qui respire la qualité verra sa production atteindre les 6000 unités vers la fin de l'année, assure-t-on, tout en évoquant un taux d'intégration de 40% à atteindre à l'horizon 2020. C'est avec fierté que le H 350 a été présenté aux médias et aux nombreux invités qui l'ont découvert drapé du drapeau national.

A la faveur d'une allocution de circonstance, le vice-président de HMC n'a pas manqué de préciser que cette réalisation marque l'intérêt que porte le constructeur au marché algérien, un marché qu'il a qualifié de stratégique dans la région Mena (Afrique-Moyen-Orient).

L'on rappelle que c'est en juin 2016 que Global Motors Industries a inauguré officiellement son usine d'assemblage de véhicules Hyundai Truck et Bus dans la wilaya de Batna.

Plusieurs modèles sont déjà assemblés dans cette usine et disponibles à la commercialisation par la société GMI, dont les modèles HD35, HD65, HD72, HD120, HD 170, Xcient, HD450, HD700, HD1000 et HD 600, mais aussi les modèles Universe, County, Aero Town, Unicity.

En déclinaison fourgon ou minibus, le H350 a été conçu pour s'adapter à divers marchés, dont le marché algérien.

Au cours de son développement, les ingénieurs de Hyundai se sont concentrés sur six points clés que sont l'efficacité, la qualité, la polyvalence, la sécurité, la fiabilité et les performances.

Les performances développées par le H350 sont justement un point essentiel recherché par ses concepteurs. Le moteur de 2,5 litres diesel Common rail suralimenté, qu'il embarque, développe une puissance de 150 chevaux avec une capacité de charge utile de 1,5 tonne et de 14 places en version minibus.

Par ailleurs, le véhicule utilitaire made in Algérie est doté d'une série d'équipements de sécurité répondant aux besoins des conducteurs, tous profils confondus.

Les perspectives d'avenir de GMI sont également tournées vers l'exportation avec des prévisions d'export pour le deuxième semestre 2017.

Enfin, le producteur national GMI continue a participer activement au recrutement et à la formation de ses équipes dans la région où il est implanté (le site de l'usine), Batna.

Il prévoit de créer de nouveaux emplois, en étendant notamment ses activités industrielles dans la région et de distribution à travers le territoire national.

GMI est une société privée algérienne formant un partenariat fructueux entre le groupe algérien Global Group et le géant coréen Hyundai et porte sur le montage de camions et de bus de la marque du même nom. Le projet a vu le jour en 2015 et s'est poursuivi en 2016 avec l'inauguration de l'usine Hyundai de Batna et s'appuie sur un transfert de technologie et de savoir-faire de la part de la firme coréenne qui assiste les équipes de GMI et les aide à monter en compétence avec un plan de transfert axé sur différents volets, tels que le volet technique, commercial & marketing.