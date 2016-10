AKBOU AUTO Il inaugure une succursale 3 S

Par Salim BENALIA -

Le concessionnaire vient d'inaugurer officiellement sa succursale Trois (03) services de Ben Choubane (Hamadi-Rouiba). A cette occasion, M. Mourad Ichalalene, le directeur général d'Akbou Auto, a invité l'ensemble de son personnel à visiter et découvrir les infrastructures du site. Le site de Ben Choubane, avec ses 7000 m² est l'un des plus importants d'Akbou Auto, signale-t-on. Cette surface est répartie entre un showroom Haima, sa marque officielle, un grand centre de maintenance qui se compose d'un service rapide, mécanique lourde, service de réparation électrique et électronique, scanner, service carrosserie, lavage et un grand centre de distribution de pièces de rechange multimarques au niveau du territoire national lequel dispose de plus de 6000 références. Le Directeur général adjoint, M. Salah Ichalalene, a déclaré: «Grâce à la stratégie mise en oeuvre, nous allons poursuivre notre activité d'importation et de représentation de la marque Haima et comptons développer davantage l'implication de l'entreprise dans l'automobile.» Mettant l'accent sur l'importance qu'Akbou Auto accorde à la culture d'entreprise et à la ressource humaine, il ajoutera: «Akbou Auto n'oublie pas et n'oubliera jamais celles et ceux qui déploient des efforts pour hisser haut ses valeurs et lui permettre de relever ses défis dans l'intérêt de toutes et tous.» Durant cette cérémonie, la Sarl Akbou Auto a, d'ailleurs, tenu à honorer deux de ses salariés qui vont quitter l'entreprise après de longs et loyaux services.