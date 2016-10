LE GROUPE IVAL L'ANNONCE Les premiers IVECO "Made in Algeria" en Janvier 2017

Par Salim BENALIA -

A en croire nos sources, une importante assiette foncière, à quelques encablures de la capitale, a été dégagée pour ce projet.

L'aventure du montage automobile bat son plein en Algérie. Le Groupe Ival accélère la cadence afin de mettre sur pied le projet d'usine d'assemblage de véhicules Iveco. Il entame, désormais, sa dernière ligne droite en vue de concrétiser ce plan d'investissement d'envergure. Le projet verra incessamment le jour et dans un premier temps dans la wilaya de Boumerdès, annonce-t-on. L'ambitieux dessein prend finalement forme et ce après plusieurs phases théoriques essentielles à l'étude du projet, plusieurs discussions et négociations menées avec des carrossiers, des fournisseurs de boîtes de vitesses (notamment ZF), de constructeurs de batteries...etc, et une stratégie qui devra permettre d'atteindre le taux d'intégration de 43% comme l'exige la loi pour les cinq premières années, dans ce type d'entreprise. Fort de la procédure administrative, des différentes études de sol et de viabilisation de la zone industrielle de Oued El Berdi dans la wilaya de Bouira, Ival fait néanmoins savoir que l'installation au pied de Tikjda (Djurdjura) prendra un peu plus de temps que prévu. IVAL a en fait opté pour une alternative afin de respecter ses engagements d'investissements et répondre du coup aux attentes de sa clientèle et partenaires. C'est ainsi qu'il a été décidé, dans une première étape, l'installation de cette unité de montage dans la commune d'Ouled Hadadj (wilaya de Boumerdès) avant la fin de cette année et entamer par la suite le montage du modèle IVECO New Daily dés le début de 2017. Cette chaîne de production aura une capacité allant de 600 à 800 véhicules/an. Cet emplacement sera orienté vers l'expérimentation et l'apprentissage professionnel des techniques de montage de véhicules, en attendant la réception du >projet final à Bouira durant le premier semestre de 2017. L'on rappelle que cette usine produira trois modèles, à savoir l'incontournable New Daily, un camion léger (Ptac de 3,5 à 7 t), proposé sous format «châssis cabine» un peu l'utilitaire à tout faire. L'usine devrait produire 1500 unités de New Dai dès la 2eme année puis monter régulièrement en cadence. Grâce aux carrossiers locaux, il pourra être proposé selon toutes les variantes: chambre froide, plateau, benne...etc. L'usine produira également les gammes Eurocargo (Ptac de 10 à 18 t) et Trakker (Ptac de 19 à 100t) déjà commercialisées en Algérie.