AXA renforce son offre automobile

Tout au long de l'année 2016, AXA Assurances Algérie a continué son développement commercial en mettant en place des produits et services pour répondre davantage aux besoins de ses clients particuliers et professionnels.

La filiale algérienne de cet assureur mondial de premier plan a ainsi renforcé son offre automobile, grâce à une formule complète, au juste prix, avec de vraies couvertures.

Cette offre compétitive est adaptée à tous les profils et les besoins de ses clients et comporte, notamment, la Tout en Un, c'est-à-dire l'assurance automobile tous risques, modulable, flexible et comprenant la protection du conducteur, des passagers et des familles ainsi que la protection juridique.

Quant à la Classic, c'est une formule s'adressant aux véhicules relativement récents, comprenant de réelles couvertures telles que la garantie dommage collision, la garantie vol et incendie et la garantie d'un prix bas avec des plafonds de remboursement de 30.000 à 100.000 DA.

Jusqu'à récemment, pour toute souscription d'une assurance automobile, AXA a proposé un 2e contrat inclus et au choix du client.

Par ailleurs, AXA Assurances a continué son déploiement sur le territoire national et compte aujourd'hui un réseau de près de 80 agences réparties dans 27 wilayas, grâce à l'ouverture de 12 nouveaux points de vente depuis le début de cette année. Concernant les clients entreprises, AXA Assurances confirme aussi son positionnement de partenaire et d'assureur de référence grâce à des solutions diversifiées pour la protection de tous les risques (RC, protection de marchandises, engineering, protection du patrimoine...), à une expertise et un accompagnement constant en prévention, à l'optimisation des couvertures d'assurance et en qualité de service avec des délais de remboursement optimaux.