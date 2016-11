GEFCO ALGÉRIE Une logistique au service des concessionnaires

Par Salim BENALIA -

Cet intégrateur de solutions se veut un partenaire de choix et engage une relation qui va sur le long terme.

La filiale algérienne du leader européen des prestations logistiques, Gefco, dispose d'un important siège dans l'Algérois. Véritable quartier général au service des clients, le site est imposant de par son envergure. Bénéficiant des dernières technologies en matière de manutention et de sécurité, il constitue un véritable écrin pour les produits et marchandises devant être acheminées vers leurs destinataires finaux. Les concessionnaires, à l'instar du Groupe Saïda Citroën, de Peugeot ou Haima, pour ne citer que ces enseignes, trouvent en Gefco un partenaire de choix pour leur business, où, la satisfaction de la demande prime. La plate-forme logistique de ce géant du transport international sort tout simplement de l'ordinaire. Elle est implantée dans la banlieue ouest de la capitale, à Boufarik. Authentique fourmilière, celle-ci est le théâtre d'opérations au quotidien qui ont pour finalité de débarquer la marchandise «partout en Algérie et selon le souhait du client». En seulement deux ans d'activité sur le territoire national, cette ambitieuse entreprise jouit déjà d'une solide présence sur le sol algérien et bénéficie de toute la confiance des grosses ou petites entreprises qui la sollicitent. Elle a pour priorité d'intégrer les sociétés algériennes, particulièrement les concessionnaires dans les actions d'import-export et pour lesquels elle combine tous les moyens pour répondre avec célérité à leurs attentes, tout en veillant à réduire les coûts logistiques. La logistique automobile est à ce titre spécialement apte à fournir le meilleur service aux concessionnaires. Celle-ci s'appuie sur le puissant réseau international de Gefco et intègre le débarquement, le transit, la préparation et même la transformation du véhicule. «La chaîne de production fonctionne à flux tendu et ne s'arrête jamais, ceci est dans notre ADN», confie-t-on en ajoutant que «le pré-assemblage et le kitting peuvent être sous-traités à Gefco». «Nous recevons quotidiennement trois conteneurs remplis, notamment avec les pièces de rechange que nous entreposons dans des entrepôts d'une superficie de 20.000 m2», affirme par ailleurs Pierre Cazau, responsable du site logistique pour la partie entreposage. Gefco s'inscrit désormais dans la durée sur le marché algérien dont elle estime le potentiel énorme. Ses responsables projettent déjà des projets qui vont au-delà de l'horizon 2020.

Ce leader européen de la logistique automobile compte plus de 17.000 salariés et est implanté dans 40 pays. En 2015, il a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros.

Avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dinars, la filiale algérienne de Gefco devient aujourd'hui un acteur majeur du marché national de la logistique.