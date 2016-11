MONTAGE AUTOMOBILE ET SOUS-TRAITANCE Les turcs en force

Ces démarches sont suivies de près par les hautes autorités des deux pays.

La palpitante aventure du montage automobile et sa nécessaire filière, la sous-traitance industrielle, s'annonce prometteuse au vu de l'annonce d'inaugurations d'usine, mais également à celui du ballet d'hommes d'affaires qui défilent régulièrement à Alger. Citons à ce titre les responsables de sociétés turques qui semblent particulièrement lorgner le marché algérien qui s'annonce très porteur, à l'orée des projets structurants dans le domaine très nouveau des véhicules made in Algérie. Turquaz Event, une association dont le siège est à Bursa en Turquie, oeuvre à rapprocher les industriels turcs à leurs homologues algériens en vue d'asseoir un partenariat fructueux qui permettra à terme à l'Algérie de capitaliser l'expérience turque. La Turquie regorge en effet d'usines de véhicules et exporte de la pièce de rechange pour voitures aux quatre coins du monde. Notamment en Allemagne, en Pologne, en France, en Italie et en Algérie. Les Turcs qui ont déjà l'expérience des pôles industriels de la mécanique sur le continent européen ne peuvent qu'apporter une plus value à l'expérience naissante algérienne. Ils se disent favorables à toutes les formules possibles de partenariat dont celle des 49/51%. Nombreux sont les représentants officiels de marques automobiles établis en Turquie à avoir foulé, récemment, le sol algérien en quête de partenariats. Citons à ce titre les marques Ford, Daewoo (camions) et Iveco. «Ces industriels turcs qui sont déjà l'univers de la pièce de rechange, sont prêts à exporter leurs produits et créer des partenariats en vue de fabriquer des pièces en Algérie. cette démarche ne peut que favoriser l'intégration locale tout en permettant aux Algériens de profiter de l'expérience turque», indique Osman Buyukarabacak de Turquaz Event dont la société a organisé à Alger des réunions d'affaires B2B portant sur la pièce de rechange automobile. La délégation commerciale turque de l'automobile pour l'Algérie était chapeautée par l'Automotive Industry Exporters' Association OIB.