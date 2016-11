VOLVO Le suédois va se séparer de sa branche défense

Par Salim BENALIA -

Le numéro deux mondial des poids lourds Volvo a annoncé, à la grande surprise des syndicats, son intention de vendre son activité de défense en bonne santé et qui compte environ 1300 employés, majoritairement en France.

Cette activité baptisée «governmental sales», qui représente environ 1,5% des ventes totales du groupe Volvo, est surtout constituée du constructeur Renault Trucks Defense (RTD), qui possède les marques RTD, Acmat et Panhard.

Cette branche, qui compte également l'entité américaine Mack Defense, suédoise Volvo Defense et australienne VGGS Océanie, est dédiée à la fabrication et la vente de véhicules spécialement conçus pour les gouvernements, l'industrie de la défense, les forces de maintien de la paix et les organisations humanitaires. Cette branche a atteint «une position très forte au cours des dernières années avec un développement positif et un livre de commandes record. Il y a d'importantes opportunités de faire davantage croître l'activité», estime Volvo dans un communiqué. Mais «un nouveau propriétaire pourrait être mieux placé pour emmener l'entreprise vers une prochaine étape. Par conséquent, nous avons l'intention de débuter les préparatifs afin de céder l'activité», a déclaré Jan Gurander, le directeur financier du groupe, cité dans un communiqué. Surpris de cette annonce, les syndicats français s'inquiètent de l'identité du futur repreneur et de l'avenir des emplois concernés par cette cession. Nous ne voulons «pas que cette vente se fasse à des fonds de pension ou des investisseurs étrangers», a indiqué le syndicat majoritaire chez Renault Trucks (CFE-CGC). «Par qui serons-nous repris? Les sites seront-ils conservés? Continuerons-nous à bénéficier des avantages de Volvo qui nous vend un certain nombre de pièces?», a ajouté Gilles Broche, délégué Cfdt chez Renault Trucks Defense. Volvo Group Governmental Sales a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. À travers les trois marques RTD, Acmat et Panhard, le groupe fournit 90% des plates-formes blindées logistiques actuellement en

service dans l'armée de terre. La France représente 50% de son chiffre d'affaires. Le groupe a en France ses activités de Recherche & Développement à Versailles, près de Paris et Lyon (Centre-Est) et des activités de production, à travers cinq sites industriels: Limoges et Fourchambault (Centre), Saint-Nazaire (Ouest), Marolles-en-Hurepoix et Saint-Germain-Laval (banlieue parisienne).