IVECO Chez Ival, l'hiver sera doux

Par Salim BENALIA -

On annonce 30% de remise à la faveur de cette opération intitulée «Iveco good deal hiver».

Le représentant officiel de la marque turinoise, Iveco, en Algérie promet un hiver doux. Le concessionnaire annonce une généreuse promotion qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain. Ival offre, en effet, une remise exceptionnelle allant jusqu'a 30% sur plusieurs familles de pièces de rechange Iveco. Ainsi, les offres promotionnelles s'accentuent, notamment celles destinées au service après-vente, chez le représentant des trois marques italiennes (Iveco, Fiat Professional et New Holland). Cette nouvelle remise alléchante et tentante est à vocation nationale, puisque les succursales d'Alger et d'Oran, les ateliers mobiles, l'ensemble des points de vente en pièces de rechange, les agents distributeurs et le réseau des ateliers agréés d'Ival vont tous jouer le jeu.

Plusieurs catégories de pièces de rechange Iveco seront littéralement bradées, indique-t-on; il s'agit notamment de tout ce qui touche à la carrosserie, au moteur et à l'électricité de la gamme des véhicules de la marque Iveco. A la fin de cette opération, une dizaine de lauréats gagneront des cadeaux de qualité.