NISSAN ALGÉRIE Sunny et Micra jouent la carte de la disponibilité

Par Salim BENALIA -

La disponibilité des véhicules est une denrée rare par les temps qui courent. Or c'est là la carte que jouent les deux véhicules fétiches du nippon. Nissan Algérie, filiale du Groupe Hasnaoui, annonce la disponibilité de ces deux produits, à savoir la Micra et la Sunny. Deux modèles dont les carnets de commandes sont déjà ouverts.

La Sunny ainsi que la Micra sont toutes deux conformes aux exigences de la nouvelle réglementation et disposent de tous les équipements de sécurité requis par cette dernière.

La berline Sunny 1,5 essence, disponible en boîte manuelle est proposée sous deux finitions. La Sunny Visia au prix de 1 760.000,00 DA, avec comme équipements de série l' ABS, l'EBD, la direction assistée, double airbag, le régulateur de vitesse à réglage au volant... La Sunny Acenta Pack quant à elle est proposée au prix de 1960.000,00 DA et dispose d'équipement supplémentaires tels que les jantes en alliage 15'', les rétroviseurs électriques le ton carrosserie, les vitres électriques, avant et arrière, la climatisation bizone, le radar de recul, commande au volant de la radio... L'on cite également, la citadine Micra 1,2 essence, laquelle est disponible en boîte manuelle sous deux finitions, à savoir la Micra Visia + au prix de 1730.000,00 DA avec comme équipements de série l'ABS, l'EBD, la direction assistée, le double airbag, le régulateur de vitesse à réglage au volant... La Micra Acenta quant à elle est proposée au prix de 1920.000,00 DA et dispose d'équipements supplémentaires tels que la radio CD MP3 + AUX + USB, rétroviseurs électriques ton carrosserie, l'ouverture des portes à distance, l'appuie-tête avant et arrière ajustables... l'on précise que tous les prix indiqués sont en TTC et incluent la taxe véhicule neuf.