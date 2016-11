SÉCURITÉ DU FREINAGE Citroën annonce une offre spéciale

Par Salim BENALIA -

La marque aux Chevrons ne lésine pas sur la sécurité du conducteur. Elle annonce une offre spéciale sur le freinage. Celle-ci est désignée par «Forfait plaquettes de frein», elle est valable dans les showrooms du concessionnaire.

L'opération intègre les points de vente à l'instar de celui de Chéraga, Réghaïa, Oued Smar, Mostaganem (Citroën Afoun), celui de Sidi Bel Abbès (Citroën Benhadou), d'Akbou (Bougie Auto), de Sétif (Citroën Neggache), Tizi Ouzou (Citroën BMKS) Citroën Bordj El Kiffan (Sid Cars), Citroën Oran (ETS Djellal), Citroën Boufarik (Match Car) et enfin celui d'Azazga (ETS Siad automobile).

Citroën estime que le système de freinage est un élément capital pour la sécurité et qu'un contrôle régulier des freins du véhicule par un spécialiste évite notamment un allongement des distances de freinage.

Avec les Forfaits Citroën, l'usager est assuré de l'utilisation exclusive de pièces d'origine Citroën en cas de remplacement des différents éléments du système de freinage, est-il indiqué.

Signalons que ce forfait se poursuit jusqu'au 31 janvier 2017. Les clients sont ainsi invités à économiser sur leur révision freinage avec le forfait plaquettes de frein à partir de 4690 DA TTC.

Ce dernier comprend le remplacement des plaquettes de freins avant et/ou arrière selon modèle, le nettoyage des disques de freins, la purge et contrôle du liquide des freins et la main-d'oeuvre (garantie 1 an pièces et main-d'oeuvre).