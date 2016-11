AUTO WEST 2016 La production nationale en vedette

Par Salim BENALIA -

On annonce la signature du Protocole d'accord avec le Groupe Volkswagen qui paraphe le lancement de la production des véhicules en Algérie.

Le Salon automobile d'Oran (Autowest) approche à grands pas. L'événement qui sera abrité, le 7 décembre prochain, par le Centre des Conventions d'Oran (CCO) mettra à l'honneur la production nationale dans le secteur automobile.

Cette manifestation économique se poursuivra jusqu'au 17 décembre et «mettra en avant la production automobile algérienne», a en effet précisé le commissaire du salon, Abdelkader Rezzoug, un manager qui a eu à organiser bien des éditions de ce type dans la capitale de l'Ouest. «Une superficie d'exposition de plus de 10.000 mètres carrés accueillera cette nouvelle édition qui offrira au grand public un large aperçu sur la variété de marques et modèles de véhicules, motos et camions montés en Algérie», a indiqué M.Rezzoug. AutoWest 2016 sera également marqué par la mise en place d'un pavillon dédié aux véhicules utilitaires et aux services de prestations connexes comme le financement, les assurances et la géo-localisation, a-t-il fait savoir.

Cette manifestation a lieu donc cette année alors que l'aventure du montage automobile dans notre pays est devenue un fait tangible et a atteint une certaine vitesse de croisière qui met en confiance les investisseurs, avec l'annonce de l'arrivée prochaine du géant Volkswagen.

Sovac, le représentant officiel du groupe automobile allemand en Algérie vient en effet d'annoncer la signature du Protocole d'accord avec le Groupe Volkswagen qui paraphe le lancement de la production des véhicules en Algérie. La cérémonie de ce paraphe est prévue pour aujourd'hui au siège du ministère de l'Industrie et des Mines, sous l'égide du ministre Abdessalem Bouchouareb. Rappelons à ce propos que Sovac avait dès le départ fait part de l'importance du projet et surtout de l'engagement du Groupe Volkswagen à produire plusieurs modèles «dès la première année». Notons que le ministre s'est personnellement engagé à suivre l'avancement du projet jusqu'à la sortie de la première voiture Volkswagen Made in Algeria, durant le premier semestre de l'année 2017.