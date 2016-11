SEAT L'Arona est pour 2017

Par Salim BENALIA -

La marque ibérique Seat compte produire entre 25.000 et 30.000 tout-terrain Ateca par an, notamment dans son usine de Martorell (le véhicule est également fabriqué par Skoda à Kvasiny en République tchèque). L'usine de Martorell produira également en 2017 le deuxième tout-terrain de Seat, l'Arona. En revanche, son troisième tout-terrain, attendu en 2018 et basé sur le prototype 20V20 présenté au Salon de Genève en 2015, devrait être fabriqué en Allemagne.