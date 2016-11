VOLKWAGEN S'IMPLANTE EN ALGÉRIE La Golf 7 sera produite à Relizane

Par Salim BENALIA -

Plusieurs modèles seront produits, dont la Seat Ibiza et la Skoda Octavia.

La future usine Volkswagen de Relizane assemblera le tout nouveau modèle du constructeur allemand. Il s'agit de la coqueluche de la marque, à savoir la Golf Série 7.

Il a d'ailleurs été convenu entre le constructeur et son représentant en Algérie que c'est ce modèle qui inaugurera la production de Volkswagen en Algérie, attendue pour la fin du premier semestre 2017.

Cette décision marque l'intérêt qu'accorde le géant allemand de l'automobile à son investissement en Algérie, destiné, à terme, à être une plate-forme de la marque pour conquérir le marché africain.

Il convient de rappeler que plusieurs modèles seront produits, dont la Seat Ibiza et la Skoda Octavia, deux marques particulièrement appréciées des automobilistes algériens.

Le constructeur allemand produira également la Volkswagen Caddy.

Le site sis à la zone industrielle de Sidi Khettab, dans la wilaya de Relizane est fin prêt et les travaux de construction de l'usine vont bon train, annoncent des sources proches de Sovac, l'associé algérien dans ce grand projet qui va certainement donner un coup de pouce à la filière mécanique.

Rappelons que la signature du protocole d'accord entre le constructeur allemand et le groupe Sovac interviendra aujourd'hui en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb.

Pour l'occasion, une délégation du groupe allemand est attendue à Alger.

Il faut dire que l'implantation de Volkswagen en Algérie, quelques années après une expérience très concluante de Merdeces Benz qui réalise des véhicules pour l'ANP, le savoir-faire allemand, l'un des meilleure au monde, en matière de construction mécanique, constitue un atout certain pour la filière automobile algérienne, dans la perspective d'une exportation de la production vers l'Afrique ou ailleurs.