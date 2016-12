FORUM AFRICAIN D'INVESTISSEMENT ET D'AFFAIRES D'ALGER Ival sponsor officiel

Par Salim BENALIA -

Au «Rendez-vous d'Alger» l'on testera la température des hommes d'affaires du continent concernant d'éventuelles opérations d'exportation des véhicules IVECO produits en Algérie.

Le Centre international de conférences (CIC) d'Alger abrite la plus grande manifestation économique africaine organisée à Alger. Une importante réunion qui est sponsorisée par un panel d'entreprises privées et publiques, dont le groupe Ival en tant que «Exposant pack Corporate» du «Rendez-vous d'Alger», le plus grand Forum africain d'investissement et d'Affaires, organisé en Algérie avec près de 2000 entreprises, institutions, organismes publics, experts, investisseurs et médias se réunissant autour de l'expression du «travailler ensemble pour réussir ensemble» pour le développement du potentiel économique africain.

A la faveur de cet événement, l'équipe d'IVAL se donne comme principe la prise en charge des attentes et des préoccupations économiques, environnementales des différents partenaires, notamment africains. L'un des objectifs majeurs de cette présence durant les trois jours de cette réunion est de tester la température des hommes d'affaires du continent concernant d'éventuelles opérations d'exportation des véhicules IVECO produits en Algérie vers l'Afrique noire.

Pour ce faire, et concernant sa politique de gestion du capital humain, IVAL base le management de ses relations de travail sur des procédures et méthodes de gestion des ressources humaines privilégiant la formation, la communication, la reconnaissance et la gestion des talents et des compétences et ce dans le respect de la réglementation et de l'éthique.

L'intervention du représentant d'IVAL sera orientée sur l'intégration d'une culture d'entreprise se traduisant par un sentiment d'appartenance et de partage, corollaire d'une adhésion aux valeurs et aux objectifs d'IVAL.

Elle sera la résultante d'une politique sociale adaptée aux attentes des collaborateurs. Impliquée fortement dans le développement durable des métiers liés à sa raison sociale (industrie automobiles- vente- après-vente - maintenance) IVAL ambitionne la création d'une Académie IVAL en partenariat avec ses principaux partenaires étrangers pour la formation et le développement des métiers de la fabrication, de la commercialisation et de l'après-vente.