SALON AUTOWEST 2016 GMI présente ses véhicules produits à Batna

Par Salim BENALIA

Global Motors Industries, représentant exclusif de la marque Hyundai Truck& Bus en Algérie, participe au salon Autowest d'Oran qui se poursuit jusqu'au 17 de ce mois de décembre.

Pour cette première participation, GMI expose l'ensemble de sa gamme fabriquée dans son usine de Batna, sur un espace de 827 m2 au niveau des pavillons E3 et E4, Palais des expositions d'Oran.

«Cette première participation est l'occasion de faire connaître la société GMI, présenter l'ensemble de sa gamme, promouvoir son nouveau véhicule utilitaire, le H350, ainsi que sa gamme construction et travaux publics»? est-il révélé.

Global Motors Industries propose ainsi le nouveau H350 en configuration fourgon tollé au prix exceptionnel de 3990.000 DA TTC, pendant toute la durée du salon, avec une livraison pour le mois de janvier 2017.

Cette offre est valable sur l'ensemble du réseau de distribution national de GMI, indique-t-on. La gamme exposée comprend le véhicule utilitaire (H350) et s'étale jusqu'aux véhicules construction (HD270 benne & malaxeur) et tracteur routier (HD600), en passant par la gamme Mighty (HD35, HD65 et HD72) en configuration châssis cabine, plateau-ridelles, frigo et benne, ainsi que la gamme moyen tonnage (HD120 et HD170).

GMI, dans les perspectives de son développement compte poursuivre ses efforts pour atteindre le taux minimal d'intégration de 40% à l'horizon 2020 et ambitionne de se lancer dans l'exportation dès l'année prochaine.