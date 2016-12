SOVAC ALGERIE Remise de 100 000 DA sur la Golf

Par Salim BENALIA -

La Golf bénéficie d'une remise de 100.000 DA dans tout le réseau Sovac Algérie. Il s'agit de la Golf Carat 2.0 TDI 143 Ch. Manuelle. Elle est au tarif de 5200.000 DA TTC (3900.000 en licence), soit une remise de 100.000 DA, annonce Sovac qui précise que l'offre est valable jusqu'au 17/12/2016. Pour rappel, cette finition Carat reçoit plusieurs options de série telles que le toit ouvrant, la caméra de recul, le Park Pilot «signaux d'avertissement acoustique en cas d'obstacles à l'avant et à l'arrière», la radio CD «Composition Media» et les rétroviseurs rabattables électriquement, jantes en alliage 18'', des phares biXénon avec éclairage jour à LED et feux de route directionnels, des feux arrière à LED rouge sombre, des sièges sport «Ergoactive», une sellerie spécifique en cuir/tissu avec partie centrale des sièges en tissu et intérieurs des bourrelets latéraux en cuir Vienna ainsi que le système de verrouillage et de démarrage sans clé «Keyless Access»...