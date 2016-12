GROUPE MAZOUZ Le Schacman X 3000 assemblé à Hamadi

Par Salim BENALIA -

La nouvelle usine d'assemblage du camion X3000, sera installée non loin de Khemis el Khechna.

Détenteur de plusieurs marques automobiles, dont la fameuse petite citadine QQ, le Groupe Mazouz va assembler le camion tracteur X3000 avec son partenaire historique Schacman. L'annonce de ce partenariat a été faite en marge du dernier Salon automobile d'Oran Autowest. Et c'est à l'hôtel Méridien d'Oran que la cérémonie du paraphe de ce joint-venture a eu lieu en présence de nombreux invités à l'image du P-DG du constructeur chinois, Tian Chao et de l'inspecteur général du groupe Mazouz, représentant du P-DG, Amar Bouakiz. Etaient également présents de nombreux représentants et partenaires du groupe Mazouz à travers le territoire national.Lancé en Chine en 2015, le tracteur X3000, demeure l'un des plus puissants camions du constructeur, un véhicule qui n'a, selon les dires des représentants de Schacman, rien à envier aux marques européennes et japonaises. La nouvelle usine d'assemblage du camion X3000, sera installée à Hamadi, Khemis el Khechna, fief du groupe Mazouz. 3000 unités de ce spécimen seront assemblées dès la première année de production, c'est-à-dire en 2017, selon les dires de Amar Bouakiz. «Le Groupe Mazouz sera un acteur majeur dans la politique de développement de l'industrie automobile en Algérie, nous sommes en parfaite adéquation avec la ligne tracée par le gouvernement et avons pour ambition de développer le secteur de l'automobile. Avec notre usine, nous allons atteindre le taux d'intégration exigé afin de participer à la création d'un tissu industriel qui accompagnera l'ensemble des projets», dira M. Amar Bouakiz, Inspecteur général du Groupe Mazouz. Celui-ci se conformera aux dispositions du cahier des charges en ce qui concerne le taux d'intégration, poursuivra-t-il. Pas moins de 350 à 400 emplois directs et autant d'emplois indirects seront créés grâce à ce projet, poursuivra le représentant du P-DG du Groupe Mazouz.