ATAKOR Le nouveau bus urbain de la Snvi

Par Salim BENALIA -

La Société nationale de véhicules industriels (Snvi) est présente à la Foire de la production nationale qu'abrite présentement la Safex (Société algérienne des foires et exportations). La Snvi expose à la faveur de cette manifestation économique et commerciale son Atakor (genre Dark Vador), le nouveau bus urbain de cette entreprise. Ce véhicule est doté de 34 places et d'un moteur Euro 3 de 130 Ch. En mettant en avant ce produit inédit, la Snvi veut certainement communiquer son intention de rebondir sur le devant de la scène de la production de poids lourds dans notre pays.