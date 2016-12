CITROËN L'hiver en toute sérénité

Par Salim BENALIA -

La marque aux Chevrons veille sur la sécurité des conducteurs. Elle leur propose un forfait spécial hiver à l'attention des conducteurs soucieux de leur sécurité en cette saison où la prudence est de mise. Citroën Algérie offre ainsi à ses clients l'opportunité de préparer leurs véhicules pour un hiver en toute confiance et sérénité avec, en plus du forfait freinage déjà en cours, un forfait vidange adapté à la saison.

La promotion court jusqu'au 31 janvier prochain, et est valable au niveau des succursales Citroën Chéraga, Réghaïa et Oued Smar.

Les clients auront par ailleurs, l'occasion de profiter d'offres après-ventes spécifiques et uniques. Est-il indiqué.

L'offre en question comprend un forfait principal qui est le forfait vidange (changement du filtre à l'huile, plein de l'huile moteur et main-d'oeuvre incluse). L'on cite également 22 points de contrôles avec un focus sur les équipements les plus sollicités en hiver, à savoir, l'éclairage avant (veilleuse, croisement, route, antibrouillard, clignotants), l'éclairage arrière (feux de position, stop, clignotants, recul, antibrouillard, feux de plaque, 3ème feu stop, voyant tableau de bord), le niveau d'huile, le freinage, la filtration, le pare-brise, pneumatiques (profondeur, usure, pression), liquide de refroidissement. Figurent également sur cette longue liste, le diagnostic batterie, la maintenance électronique, le désembuage, la vérification des amortisseurs (amortisseurs, coupelles, ressorts, kit de protection, butées, biellettes de suspension), le train roulant (roulements, bras de suspension, rotules inférieures, soufflets de crémaillère, rotules axiales, rotules de direction.), examen du catalyseur et du moteur... Le forfait vidange est à 4990 DA TTC et comprend des remises allant jusqu'à 20% sur les forfaits complémentaires.

L'ensemble des forfaits comprennent pièces, main-d'oeuvre et contrôle associé à chaque opération.

Les offres hiver Citroën sont donc une belle occasion de se préparer à passer un hiver en toute sérénité.