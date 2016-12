IL SERA COMMERCIALISÉ EN AVRIL Le Mercedes classe G pour le grand public

Par Salim BENALIA -

Algerian Motors Services- Mercedes-Benz, est le distributeur de véhicules allemands made in Algérie. Il annonce la commercialisation imminente du Classe G au grand public.

L'on croit savoir que cette mise sur le marché sera pour le mois d'avril 2017.

Le tarif de ce nouveau véhicule n'a pas été encore révélé, mais l'on estime qu'il est prohibitif si l'on se réfère au prix auquel il était proposé par l'importateur GMS.

L'on évoque à ce propos 9 millions de DA (900 millions de centimes).

Quant au réseau de ventes et de distribution, celui-ci sera constitué dans un premier temps par les entités de la Snvi à travers les grandes villes avant de s'élargir vers d'autres représentations qui seront créées plus tard.