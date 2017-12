KIA Une avalanche de surprises

Par Salim BENALIA -

La citadine à succès de KIA El Djazair, à savoir la Picanto, trône en maîtresse sur le stand de la marque et s’affiche aux visiteurs avec des couleurs aguichantes, la version toute équipée de ce modèle à succès dépasse allègrement la barre des 2 millions de dinars. A l’occasion de cette manifestation économique et commerciale Kia El Djazair met en avant l’argument disponibilité et des délais de livraison courts. Ceci est particulièrement vrai pour la Picanto laquelle peut être commandée avec un délai de 45 jours! Idem pour la Rio ou le Sportage. Dans l’avalanche des surprises annoncées aux potentiels clients l’on cite l’ouverture des commandes pour la Cerato dont le design sobre et épuré ne laisse pas indifférent. La communication déployée à la faveur de ce rendez-vous de l’automobile qu’accueille la ville d’Oran, porte également sur le volet après-vente et le service au client. Ainsi, côté SAV, le service après-vente de Kia El Djazair offre un an de révision gratuite à compter de la date de livraison du véhicule avec un maximum de trois révisions pour tout véhicule acheté chez KIA Al Djazair ou son réseau.Tous les véhicules particuliers sont garantis 5 ans ou 100 000 km, ajoute-t-on encore. Notons que dans son approche commerciale, KIA El Djazair a signé des conventions avec un grand nombre de banques et partenaires financiers comme AGB, AL Salama Bank, Trust Bank, MLA, BNA, CPA et la liste demeure encore longue. Ce partenariat est paraphé dans le cadre de l’accompagnement des banques dans les opérations de financement pour la promotion de la production nationale, à savoir le crédit conventionnel, le crédit islamique selon les préceptes de la charia. Figure également au menu le financement des entreprises via la formule du leasing financier et opérationnel sous la formule LLD ou location longue durée. L’utilitaire n’est pas en reste dans la stratégie déployée par KIA El Djazair à l’occasion de ce salon. L’on annonce à ce titre la disponibilité du K 2700 châssis nu, du K 2700 frigo, du K2700 Cargo et du K 2700 plateau. Ces utilitaires sont garantis 3 ans ou 100.000 km.