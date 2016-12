DÉCÉDÉ LE 4 DÉCEMBRE 2016 Lettre posthume au moudjahid H'Mimed Ghebalou

Par Kamel BOUCHAMA -

Puis-je trouver les mots qui conviennent en cette douloureuse circonstance pour te rendre l'hommage qui te sied, ou dois-je seulement présenter mes sincères et fraternelles condoléances à ta famille, comme il est de coutume dans nos traditions?