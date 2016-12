LA GAZELLE D'OR À OUED SOUF Un paradis dans le désert

Par Faycal MAARFIA -

Il ne fait aucun doute que le succès de l'entreprise la Gazelle d'or passe par le savoir-faire de ses employés et de son équipe.

Tout gestionnaire aspire à pouvoir s'appuyer sur une équipe de rêve semblable et c'est exactement ce qui se passe à la Gazelle d'or sous le regard d'un connaisseur. Son directeur Lamri est un véritable gestionnaire algérien de pure souche! Rien à voir avec les Amris épais ou gras d'outre hôtellerie... Commençons par l'essentiel: l'équipe de rêve n'existe pas dans l'absolu, véritablement et ce, pour une panoplie de facteurs, mais surtout parce que la notion de perfection est toujours relative. Il est possible cependant d'y aspirer simplement et de faire de son mieux avec les éléments et les talents disponibles dans ce lieu magique. Je me suis posé la question de savoir comment M.Mehri a fait pour recruter cette équipe géniale d'employés? Géniale oui, sourire et disponibilité de principe! Sachons toutefois que c'est la prémice de base, toutefois et soyons réalistes, que l'essentiel dans cet endroit extraordinaire existe. C'est-à-dire à la Gazelle d'or dans le Souf. Et pas seulement. Il y a dans ce palais, goûts et couleurs.

Parmi les dunes et les palmiers, à perte de vue. Il y a d'innombrables villas de rêves dans un écran de verdure. De bougainvilliers et de roses. Cette eau qui ruisselle partout. Il y a ces tentes nomades modernes et confortables. Enfin, il y a cette gazelle plantée sur la plus haute dune de sable, là où jadis les guides d'Altour et de l'Onat amenaient les groupes de touristes étrangers admirer le superbe coucher de soleil. Inutile de chercher bien loin pour comprendre pourquoi l'on peut tomber amoureux de cet endroit. Devrais-je être plus motivé dans ma recherche du Saint Graal? Est-ce que le gestionnaire de la Gazelle d'or savait ce qu'il cherchait? A-t-il pris le temps de se questionner sur ses besoins ou lui a-t-on simplement expliqué la magie du coin? Comment recycle-t-on les vieux papiers, l'eau ou les restes de nourriture? Combien ont cherché après l'étalon à deux têtes et espèrent le trouver finalement au désert? Combien cherchent une chose en parole, mais lorsque vient le temps de prendre la décision, choisissent tout le contraire? Restons réalistes et clairs dans ce que l'on cherche: c'est la beauté unique de ce lieu dans un savoir-faire au développement d'une équipe de professionnels, sans quoi l'objectif risque de ne pas être atteint, au coût de beaucoup d'énergie, de temps, et d'argent.À tous ceux qui me lisent dans cet article et à travers ce monde: j'ai le plus grand respect pour la Gazelle d'or du Souf.

Dans l'efficacité du gestionnaire et de son équipe.Au final, combien ça coûte pour y aller? Il est nécessaire d'avoir une idée claire pour favoriser et tirer le meilleur de la diversité des ingrédients que je viens de citer, de veiller à l'harmonie des lieux et permettre à ce que ce lieu reste une garantie de bonheur avec la bonne recette. Vous aussi, vous serez en mesure de mieux comprendre ce qu'est le Sahara. Une tente nomade pour deux: 22.000 DA. Ajoutez 2000 DA pour un petit-déjeuner. Sachez que le petit-déjeuner est un buffet pour les plus exigeants. Une villa pour une petite famille. Deux ou trois personnes. 22.000DA sans petit-déjeunePrévoir 2000 DA par personne pour ça. Les chambres coûtent 8000DA pour deux à l'hôtel trois étoiles.Et enfin à la Gazelle d'or, c'est 38.000 DA pour deux. En pension complète.

La Gazelle d'or offre une panoplie de tarifs différents. Prenez le soin de bien vous renseigner. Les repas sont excellents, dignes des meilleurs restaurants de la capitale.