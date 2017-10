UN STATUT JURIDIQUE RÉPUBLICAIN INATTENDU DE LA CATALOGNE Un cas de jurisprudence à effet domino

Par Ahmed LAGRAA -

D'après son gouvernement, la Catalogne a voté massivement pour l'indépendance

le Parlement catalan a adopté une résolution lançant le processus de création d'une République indépendante de l'Espagne à la suite d'élections législatives, (27 septembre 2017).