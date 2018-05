LES FLUX MIGRATOIRES PROVENANT D'AFRIQUE L'Algérie face aux assauts des ONG

L'Algérie entend respecter ses engagements internationaux tout en défendant ses intérêts propres.

L'ONU, par la voix du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, dans un communiqué a souligné que «depuis le début de l'année 2018, une campagne d'arrestation, suivie d'expulsions collectives a frappé des migrants originaires de l'Afrique subsaharienne dont le nombre est estimé à plus de 1000 personnes entre hommes, femmes et enfants sans le respect des engagements internationaux de l'Algérie». Face à ces déclarations qui nuisent à la crédibilité internationale de l'Algérie pour le ministère des Affaires étrangères «l'Algérie a été, à l'instar de tous les pays du monde, confrontée à ce phénomène à caractère universel, conduite à prendre, dans le cadre de la loi et en conformité avec ses obligations internationales, des dispositions en vue d'assurer la sécurité et le bien-être tout à la fois des citoyens algériens et des ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire algérien». Concernant l'aspect migratoire, il s'agit de ne pas se tromper de cible pour paraphraser le langage militaire, mais d'avoir une vision stratégique tenant compte du nouveau monde et cela s'applique également à toute la politique socio-économique. Pour l'Algérie Son Excellence Monsieur le président de la République a toujours accordé une attention particulière à l'Afrique: rappelons son initiative pour le Nepad. Si l'aspect sécuritaire doit être posé, garant de la Sécurité nationale le danger du terrorisme étant à nos frontières, le sujet de l'immigration, de l'avis de la majorité des experts est bien plus complexe. Donc il s'agira de poser les véritables problèmes pour avoir de véritables solutions loin de toute démagogie et surenchère afin de ne pas isoler l'Algérie de l'arène internationale.

Nous sommes à l'ère de la mondialisation où les flux migratoires sont une réalité concrète. Les migrations se sont globalisées, les mêmes causes, urbanisation et métropolisation du monde, pression démographique, chômage, information, et transnationalisation des réseaux migratoires. Les catégories de migrants et de pays sont devenues plus complexes, la mondialisation des migrations s'accompagnant d'une régionalisation des flux migratoires. A l'échelle mondiale, les migrations s'organisent géographiquement où des complémentarités se construisent entre zones de départ et d'accueil. Celles-ci correspondent à des proximités géographiques, à des liens historiques, linguistiques et culturels, à des réseaux transnationaux construits par les migrants, et des passeurs (forme d'esclavage) qui forment un espace formel ou informel de circulation, accompagné ou non de facilités institutionnelles de passage.

Les migrations ont plus que triplé depuis le milieu des années 1970: 77 millions en 1975, 120 millions en 1999, 150 millions au début des années 2000, près de 300 millions en 2017. En 2016, l'immigration du continent Afrique de 1,2 milliard d'habitants qui abritera 2,5 milliards de personnes, soit un quart de la population mondiale, en 2050, a dépassé les arrivées syriennes, afghanes et irakiennes en Europe. Selon une communication de Frontex,cié par le quotidien lemonde.fr l'agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes, du 6 janvier 2017, 93% de ceux qui ont débarqué en Italie, venaient de ce continent.

L'agence chargée des frontières extérieures de l'Europe estime même que «cette évolution reflète la pression migratoire croissante du continent africain, et plus particulièrement de l'Afrique occidentale, responsable de la majeure partie de la croissance des arrivées par cette route en 2016».

L'immigration africaine est mixte, composée de réfugiés éligibles au droit d'asile (Erythréens, Soudanais, Ethiopiens), mais aussi de migrants économiques, notamment originaires de l'Afrique de l'Ouest.

Principale communauté arrivée en Italie, les Nigérians ont constitué 21% des entrants, suivis par les Erythréens (11,7%), les Guinéens (7,2%) et les Ivoiriens (6,7%). Cela traduit les facteurs de la mobilité pour différentes rasions: écarts entre les niveaux de développement humain, crises politiques et environnementales, productrices de réfugiés et de déplacés, baisse du coût des transports, généralisation de la délivrance des passeports, rôle des médias, prise de conscience que l'on peut changer le cours de sa vie par la migration internationale.

Un rapport récent de l'ONU montre les transferts illégaux de capitaux de l'Afrique vers le reste du monde entre 1980-2015 ont dépassé le produit intérieur brut actuel de l'Afrique et des aides cumulés.

Le sommet de La Valette, qui a réuni à Malte les dirigeants européens et africains, en novembre 2015, a bien été consacré à ce sujet, mais les mesures annoncées ne sont pas jugées suffisantes - en dépit du chèque de 1,8 milliard d'euros signé par l'Union européenne pour ces pays. Faute d'une bonne gouvernance d'une lutte conte la corruption, (moralité des dirigeants africains) d'éviter ces guerres fratricides pour la prise du pouvoir, la majorité des dirigeants africains n'a pu asseoir un véritable développement pour leur population, sans compter le mépris pour l'élite poussant contrairement leurs discours sous un faux couvert dit «nationaliste qui ne porte plus, à l'exode de cerveaux. Ces différents facteurs accentuent la bipolarisation entre trois mondes, les pays riches, les pays émergents, et les pays pauvres poussant ces derniers à l'exode et comme on le constate journellement au suicide collectif (des milliers de morts en mer). Aussi, dirigeants du Nord et du Sud en sont en grande partie responsables. Il appartient aux dirigeants des pays développés au lieu d'avoir une autre vision que sentimentaliste de pendre leurs responsabilités, eux qui ont profité et profitent toujours de richesses de ce continent, ont encouragé la corruption de certains dirigeants du sud et notamment en Afrique leur permettant des achats de résidences de luxe sans compter les avoirs déposés dans les paradis fiscaux. S'il y a des corrompus il y a forcément des corrupteurs. Il existe donc une raison fondamentale, l'absence d'espoir de ces migrants dans leurs propres pays

Face à cette situation, les dirigeants algériens doivent avoir une autre vision de la politique de l'immigration. L'accord entre l'UE et la Turquie, signé en mars 2016 et par lequel Ankara s'engage, moyennant finances à contrôler l'émigration vers l'Europe, est une explication à ce que bon nombre d'Africains décident de s'installer définitivement dans les pays limitrophes dont l'Algérie. Aujourd'hui, les Africains du sud du Sahara représentent à peine 10% des migrants de la planète, et la plupart de ces «déplacés» sont juste passés dans un pays voisin du leur. Selon l'OIM, en 2015, je cite le rapport: «Sur les 32 millions qui ont pris la route, la moitié d'entre eux ont posé leur sac sur leur continent». Situation nouvelle, ces migrants africains qui ne sont pas venus de leur plein gré, mais ont fui la misère, et la guerre, ne sont plus de passage, mais s'installent définitivement au niveau des régions du Maghreb dont l'Algérie régis par des accords internationaux. Pays traditionnel d'émigration, l'Algérie découvre que des dizaines de milliers de migrants subsahariens se sont installés sur son territoire, incapables de poursuivre leur voyage vers le nord, où parfois une dizaine de petites embarcations quittent les côtes algériennes en direction de l'Europe, devenue la solution ultime, pour une jeunesse sans avenir. Cette situation nouvelle appelle donc des solutions nouvelles, loin d'une vision xénophobe, raciste, comportement étranger à la nature de la population algérienne. Il sagit d'adapter la législation algérienne. Mais surtout pour l'Algérie de coordonner les actions avec l'Europe, avec les pays riverains, les dirigeants africains concernés, pour le rapatriement, sans dévaloriser la personne humaine et d'établir pour certains des cartes de séjour transitoire pour une émigration choisie dont a besoin l'Algérie dans l'agriculture, le tourisme, le Btph ect... pour éviter l'assistance dévalorisante.

La position de l'Algérie depuis l'indépendance politique a été une position constante vis-à-vis de l'Afrique, son espace économique naturel. Il s'agit parallèlement d'éviter des infiltrations terroristes ayant pour but de déstabiliser le pays. Aussi, c'est un procès d'intention de vouloir, comme on le constate actuellement à travers la majorité des médias internationaux de la dénaturer car les efforts contre les flux migratoires doivent être mutualisées, l'Algérie ne pouvant supporter à elle seule le poids financier, Une bonne communication mesurée, tenant compte du nouveau contexte géostratégique et des intérêts supérieurs du pays, une nouvelle politique socio-économique s'impose pour éviter le dénigrement de l'Algérie et lui assurer un véritable développement loin des utopies du passé. Pour l'Algérie, Son Excellence Monsieur le président de la République a toujours accordé une attention particulière à l'Afrique: rappelons son initiative pour le Nepad. L'immigration pose la problématique tant de la sécurité mondiale impliquant une refonte des relations internationales fondées sur un partenariat gagnant/gagnant, que de la sécurité intérieure. L'Afrique est un continent à paradoxe: riche à fortes potentialités mais côtoyant une misère croissante. Actuellement face à ce sujet très sensible qui a fait réagir les instances internationales au plus haut niveau, l'objectif est d'avoir une vision stratégique qui à la fois protège les intérêts supérieurs du pays et qui respecte les engagements internationaux. Mais une diplomatie n'est forte que si l'économie interne suppose un développement durable conciliant efficacité économique et justice sociale dans le cadre des nouvelles relations internationales. Face donc aux bouleversements géostratégiques qui se dessinent dans la région, il s'agit de nous rassembler et non de nous diviser face aux tensions budgétaires et surtout de corriger l'actuelle politique socio-économique qui ne peut que conduire le pays à l'impasse.. Fortement dépendante du cours des hydrocarbures,(97/98% de recettes en devises avec les dérivées) il faut éviter toute euphorie. La hausse de l'actuel cours est pour près de 10 dollars aux tensions géostratégiques (et non aux fondamentaux) dont les sanctions économiques des USA à la fois contre l'Iran (mettant en cause les accords de Vienne de l'Opep) dont la production risque fortement de chuter avec le départ de bon nombre de géants pétroliers, le seul marché éventuel, étant l'Europe, ce qui n'est pas évident malgré les déclarations européennes, car impliquant d'autres mécanismes financiers autres que le dollar, et surtout la Chine, le marché noir risquant de se développer à un cours inférieur à celui du marché. La Russie est un concurrent direct de l'Iran à l'instar des autres pays pétroliers et gaziers ou avec les producteurs américains de pétrole et gaz de schiste, qui bénéficient de cette embellie.