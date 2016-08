Un chauffard tue un bébé et prend la fuite

Les accidents de la circulation sont devenus un véritable fléau et il ne se passe pratiquement pas une seule journée sans qu'on ait à déplorer des morts et des dizaines de blessés plus ou moins graves sur nos routes. Au point que même les enfants en bas âge ne sont plus en sécurité. Un bébé de deux ans a été en effet mortellement percuté, dimanche soir, par un véhicule, dans la commune de Tighenif. L'accident s'est produit dans la localité d'Ouled Beldjillali et le pire, c'est que le corps du bébé a été abandonné au bord de la route par le chauffard qui a pris la fuite. Il faut espérer que l'enquête ouverte par la gendarmerie permettra de le retrouver rapidement et de déterminer les circonstances exactes de ce drame.