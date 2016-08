Un joueur de cornemuse tué par son instrument

Musiciens, n'oubliez pas de nettoyer vos instruments de zornas et autres à vent: un homme de 61 ans est mort au Royaume-Uni après avoir inhalé, probablement pendant des années, des champignons qui avaient poussé dans sa cornemuse.

Le défunt jouait quotidiennement de son instrument et souffrait de toux sèche et d'essoufflement, explique une étude publiée lundi dernier dans le journal médical Thorax.

Son état s'était toutefois inopinément amélioré lors d'un séjour de trois mois en Australie, où il était parti sans son instrument, donnant à ses médecins l'idée d'examiner de plus près la cornemuse.

Des analyses avaient alors montré la présence de plusieurs types de champignons dans différentes parties de l'instrument.

Malgré un traitement, le musicien est mort et son examen post-mortem avait révélé d'importantes lésions pulmonaires.

Il s'agirait du tout premier cas répertorié de pneumopathie d'hypersensibilité déclenchée par des champignons inhalés par un joueur de cornemuse.