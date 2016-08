Chirac à Agadir dans une résidence de Mohammed VI

Jacques et Bernadette Chirac sont en vacances à Agadir depuis le début août, d'après l'hebdomadaire marocain Telquel qui cite le journal français Le Parisien. L'ancien président français Jacques Chirac, ajoute la même source, est actuellement à Agadir, révèle le quotidien français Le Parisien. «Il est arrivé avec son épouse, Bernadette, début août et devrait repartir à la fin du mois. Il a toujours aimé ce pays (il a longtemps séjourné à Taroudant) et le climat de l'Atlantique lui convient bien», explique un proche cité par le journal. Toujours d'après la même source, le couple Chirac loge dans un «palais» prêté par Mohammed VI. Le quotidien donne quelques détails et raconte ainsi que Bernadette Chirac s'est rendue à la messe du 15 août à l'église Sainte-Anne à Agadir. «Mme Chirac a choisi la messe du dimanche car des étudiantes subsahariennes faisaient l'animation. Elle aime quand la messe est animée. Nous avons fait une prière pour Laurence [sa fille décédée en avril dernier, ndlr]», précise le curé de la paroisse.