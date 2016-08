L'Allemagne veut une retraite à 69 ans

La banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) a proposé lundi 15 août 2016 une retraite à 69 ans en Allemagne d'ici à 2060.Objectif de la retraite à 69 ans en Allemagne: alléger la pression qui risque de peser sur le système national des pensions. La Banque fédérale d'Allemagne a déclaré dans son rapport mensuel que le système des retraites allemand se trouverait soumis à une «pression considérable» dans le futur, dans la mesure où les retraités vivent de plus en plus longtemps, tandis que la natalité reste basse, limitant ainsi les contributions apportées par la population active. L'âge de la retraite en Allemagne en 2016 est de 65ans. «Une vie professionnelle plus longue ne devrait pas être un tabou», a déclaré la banque. Elle a de ce fait conseillé d'élever progressivement l'âge légal de la retraite à 69 ans d'ici à 2060.

A l'heure actuelle, les travailleurs allemands prennent en général leur retraite à 65 ans. Le gouvernement allemand prévoit déjà d'élever l'âge de la retraite en Allemagne à 67 ans d'ici à 2030.