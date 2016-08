Des points de vente aménagés pour le mouton de l'Aïd

Pour lutter contre les intermédiaires dans la vente des moutons de l'Aïd El Adha, de nombreux points de vente aménagés et sécurisés vont être mis en place par les autorités dans les grandes villes au profit des éleveurs de bétail,. Ceci dans une tentative coordonnée de multiplier la vente directe aux citoyens et éviter la spéculation sur les prix. Cette opération, qui sera menée par le ministère de l'Agriculture conjointement avec la Fédération nationale des éleveurs de bétail et l'Union nationale des paysans algériens, va nécessiter la mobilisation de tous les moyens dont les espaces de vente et la couverture vétérinaire du bétail proposé à la vente. On sait que, chaque année, près de 4 millions d'ovins et 4 500 veaux sont sacrifiés à l'occasion de cette fête religieuse.