L'armée américaine veut larguer des bombes à plasma dans l'ionosphère

Les Américains se sont trouvé un nouvel ennemi et ils veulent le bombarder. Seulement, cela ne sera pas si simple, cette fois-ci, car cet ennemi n'est autre que la couche ionosphérique... L'ionosphère est la partie de l'atmosphère qui contient un gaz ionisé, appelé plasma, et qui affecte la propagation des ondes radio. Elle est située à des altitudes entre 80 to 800 km. A ces altitudes, la pression est si faible que des électrons libres peuvent exister. Celle-ci perturbe en effet les communications radio sur de longues distances. L'idée, peut-être pas si saugrenue que cela, est d'envoyer des petits satellites la bombarder avec des bombes à plasma afin de renforcer ses propriétés de propagation, qui ne sont pas stables.