L'élection de Donald Trump provoquerait une récession mondiale

Si l'homme d'affaires Donald Trump est élu à la Maison-Blanche en novembre, l'économie mondiale pourrait tomber en récession, de l'avis des experts de Citigroup. Dans cet avis, les chercheurs, menés par l'économiste en chef Willem Buiter, estiment que cette élection est une source majeure d'incertitude pour l'économie mondiale. «Notre hypothèse de base est une victoire d'Hillary Clinton et principalement une continuité dans les politiques économiques», indiquent les experts dans une note jeudi, soulignant qu'avec l'élection de la candidate démocrate, on assisterait à une expansion budgétaire. Mais la victoire du promoteur immobilier new-yorkais en revanche réserverait des jours plus sombres pour l'économie, avertissent ces experts. Vu l'amplification des incertitudes et le durcissement des conditions de financement, «une victoire de Trump pourrait abaisser la croissance du Produit intérieur brut (PIB) mondial de 0,7 à 0,8» point de pourcentage, disent les économistes du groupe bancaire.