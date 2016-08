Les arrêts de bus impromptus créent la panique

De plus en plus, les transporteurs privés qui rivalisent de vitesse et d'opportunisme sur la route n'hésitent plus pour glaner quelques passagers supplémentaires ou pour déposer des voyageurs aux endroits les plus improbables à s'arrêter, parfois de façon inconsidérée, à même la route, malgré une intense circulation. Outre que les personnes desservies se retrouvent dans un véritable guet-apens pour traverser et gagner l'autre bord des deux voies, il y a la gêne occasionnée aux usagers du tramway qui sont carrément bloqués par ces arrêts intempestifs, le seul accès au quai étant ainsi barré par l'autobus en stationnement irrégulier.