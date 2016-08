Pokémon Go déjà sur le déclin?

Après un démarrage en trombe et plus de 100 millions de téléchargements, Pokémon Go commence à s'essouffler. Selon une série de statistiques, le jeu de réalité augmentée a perdu 15 millions d'utilisateurs quotidiens en un mois.

Si l'effet de mode est peut-être en train de passer, la base installée reste encore puissante? mais il faudra sans doute que le jeu se renouvelle pour conserver son aura auprès des centaines de millions de fans chez qui il a engendré pas mal de drames et de déceptions.

Néanmoins, les inventeurs du jeu travaillent d'arrache-pied à la découverte du petit plus qui relancerait la mécanique du désir...