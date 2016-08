30.000 constructions inachevées à Constantine

Plus de 15.000 dossiers, relatifs à la mise en conformité des constructions inachevées, sont en cours de régularisation par les services de l'urbanisme et de la construction de la wilaya,ont indiqué des services de la wilaya. Pour rappel, le nombre de ces constructions inachevées érigées à travers le territoire de cette wilaya est estimé à 30.000 bâtisses. Un chiffre qui illustre particulièrement toute la complexité et l'urgence de ce dossier auquel les autorités locales sont aujourd'hui confrontées. Selon certaines sources, il semble bien que près de la moitié, ou presque, de ces constructions inachevées, est en cours de mise en conformité dictée par les textes en vigueur, notamment la loi 08 /15. Et la question que l'on se pose, en la circonstance, concerne désormais le sort des autres constructions.