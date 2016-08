Top 5 des aliments à éviter au supermarché

Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour rester en bonne santé? Voici cinq aliments à ne jamais mettre dans votre caddie, parce qu'ils sont riches en sucres, graisses ou sel. Ils fournissent beaucoup d'énergie et peu de nutriments utiles à l'organisme, augmentent votre risque de surpoids, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète et de certains cancers. Evitez ces cinq aliments! Les bonbons, par leur contenu en sucres accroissent le risque de caries, chez les enfants comme les adultes. Les boissons sucrées, dont une étude européenne réalisée sur 15.000 personnes suivies pendant 15 ans a montré que les adultes qui boivent au moins une boisson sucrée par jour augmentent de 29% leur risque de diabète de type 2. Une étude américaine estime qu'une canette par jour peut contribuer à un gain de poids de 6 kg par an! Les chips qui favorisent le grignotage en dehors des repas et sont riches en lipides et en sel, augmentent le risque d'hypertension artérielle. Et, enfin, les biscuits riches en graisses et glucides, avec généralement peu de fibres et de céréales complètes.