Une sélection algérienne de hockey sur glace?

Elle a déjà participé à l'Arab Cup en 2009 et à la coupe d'Afrique en 2016. La sélection algérienne de hockey sur glace existe maintenant depuis plusieurs années. Cependant, elle n'est toujours pas officiellement reconnue. Ses membres se battent afin d'obtenir la reconnaissance de leur gouvernement.

L'un d'eux, Harond Litim, entraîneur-joueur de l'entente Viry-Evry, travaille activement à populariser son sport en Algérie.

C'est ce que rapporte le Républicain hebdomadaire de l'Essone en France. Il s'agit avant tout de faire connaître la discipline dans un pays où les sports d'hiver ne sont pas les plus pratiqués. «Nous voulons être reconnus par notre gouvernement, par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Pour l'instant, nous fonctionnons en tant qu'association, mais cela signifie que nous devons tout payer de notre poche, les déplacements comme les maillots», confie Harond Litim.