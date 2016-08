Joseph Ged fait une visite d'adieu à L'Expression

Le désormais ex-directeur général d'Ooredoo Algérie, Joseph Ged, est venu hier au siège de L'Expression pour une visite d'adieux où il a été reçu par le directeur général du Journal Ahmed Fattani et le staff rédactionnel. Appelé à de plus hautes fonctions au niveau de la maison-mère, Ged a tenu à saluer ses partenaires médias qui l'ont accompagné dans ses 12 années algériennes où il a réussi à mener une entreprisse en difficulté au sommet. Cette rencontre des plus conviviales a été l'occasion de se remémorer les bons souvenirs, notamment l'inoubliable épopée d'Omdurman durant laquelle Ooredoo (ex-Nedjma) a accompagné l'Équipe nationale de football et les supporters algériens. Très ému, Joseph Ged a affirmé que c'est avec un pincement au coeur qu'il quitte l'Algérie, son deuxième pays. Néanmoins, ce n'est qu'un au revoir puisque ses nouvelles fonctions, qu'il refuse encore de donner, lui permettront de revenir souvent au pays, comme l'a-t-il si bien dit...