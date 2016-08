La Chine ne sera pas seule pour la conquête de Mars

La Chine qui, depuis son premier vol habité réalisé en octobre 2003, est devenue une puissance spatiale de premier plan s'éloigne encore plus de la Terre. Après la Lune en 2013, elle met le cap sur Mars en 2021. La République populaire de Chine a d'abord tenté de rejoindre la Planète rouge à bord de la sonde russe Phobos-Grunt sur laquelle se trouvait l'orbiteur chinois Yinghuo-1.Un échec. Pour cette mission à destination de Mars, avec un orbiteur, un atterrisseur et un rover, la première puissance économique mondiale n'a pas vraiment choisi la simplicité. Si la mission ExoMars 2016 de l'Agence spatiale européenne a la même architecture, la Nasa a pris le parti de lancer soit un orbiteur, soit un engin de surface. Bien que la Chine ait réussi à poser un petit rover sur la Lune fin 2013, atterrir sur Mars est bien plus difficile. Cette mission sera lancée en 2020, en vue d'un atterrissage au printemps 2021. La fenêtre de tir verra également le décollage des rovers Mars 2020 de la Nasa et d'ExoMars 2020 de l'Esa ainsi que de la mission Hope des Émirats arabes unis.