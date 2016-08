La réalisation du film sur l'imam Ben Badis relancée

Annoncé lors de la clôture de la manifestation «Constantine, capitale de la culture arabe», le tournage du film sur la vie du penseur musulman Abdelhamid Ben Badis a repris après un arrêt d'un mois. Réalisé par le Syrien Bassil El Khatib et écrit par Rabah Drif, ce long métrage a connu un arrêt dû, tout à la fois, à des raisons techniques et financières, contraignant les équipes à suspendre momentanément leur travail. Fort heureusement, des efforts ont été engagés qui ont abouti au niveau du ministère de tutelle pour relancer la mécanique et permettre à cette réalisation très attendue à Constantine d'aboutir. Le film doit traiter des aspects majeurs du combat mené par le réformiste algérien, ainsi que de ses voyages à l'étranger. Au tout début, il y est question d'un évènement important de la vie de cheikh Abdelhamid Ben Badis, le décès de son grand-père en 1899.