Les produits "Aghlan" sortent du M'zab

Ces tisserands de Ghardaïa ont trouvé une excellente manière de promouvoir le patrimoine et l'art traditionnel mozabites. A partir des tapisseries, ces artisans ont eu la brillante idée de confectionner des cartables et des sacs à dos. Le résultat est tout simplement époustouflant. Baptisés «Aghlan», ces produits ont tout pour plaire. Et selon le distributeur de cette marque, ces sacs à dos ont déjà séduit les parents d'élèves, à quelques semaines de la rentrée scolaire. Confectionnés par l'établissement HMM, ces sacs à dos et cartables arborent dans leurs faces un design traditionnel avec des ornements mozabites composés de signes, symboles ou broderies berbères. Certaines pièces comportent également le hashtag «Aghlan», qui signifie M'zab en berbère. Un produit «original, beau et propre», et surtout algérien.