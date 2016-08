Les stations du tramway de Sétif honorent la Révolution et ses martyrs

Les noms des 26 stations du futur tramway de Sétif viennent d'être dévoilés par la commission ad hoc de la wilaya. Certes, ces appellations ne suivent pas les règles internationales permettant de simplifier l'usage du réseau de transport. D'abord, dans la majorité des cas, les noms attribués ne reflètent pas les lieux concernés par les stations, à l'image de celle de la gare ferroviaire qui porte le nom de Djebel Boutableb! Quant à ceux qui se plaignent que beaucoup de noms ne sont pas simples à retenir et suggèrent de les remplacer par ceux de Kateb Yacine, Rabah Belamri et Abdelhamid Kermali, on les invite à un peu de décence quand le choix s'est porté massivement sur des noms de chouhada et de six chefs historiques de la Révolution. Au fait, pourquoi pas les sept?