Mostaganem a commémoré la bataille de Mazagran

Jeudi dernier, Mostaganem était en fête pour la 3ème édition de la commémoration de la bataille de Mazagran dont le commun des Algériens ignore totalement la donne. C'est en présence du secrétaire général de la wilaya, M. Louh Seif el Islam, représentant du wali, M. Abdelwahid Temmar, que les nombreuses associations ont assisté aux différentes parties de cette commémoration, alternant spectacles et exhibitions, après l'inauguration qui eut lieu au siège de l'APC. Une procession a rendu hommage à ce 25 Août 1558, date de la bataille de Mazagran, «12 dhou al qiîda» de l'année 965 hégirienne, entre les troupes algériennes et l'armée espagnole du comte Alcaudette. Et c'est avec nombre de chercheurs historiens, universitaires et élus que la société civile de Mostaganem a commémoré en grande pompe la célèbre bataille, décrite et chantée dans un «madh» de Sidi Lakhdar Benkhlouf.