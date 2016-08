Quand Maradona étrille Messi

Fidèle à son image, l'ancienne star du football argentin Diego Maradona, après avoir imploré Lionel Messi de revenir sur sa décision de quitter l'Albiceleste, a critiqué le capitaine de la sélection Lionel Messi pour avoir entendu son appel et pour avoir laissé les Argentins dans le flou avec sa vraie fausse annonce de retraite internationale, une situation qualifiée de possible «montage». Messi «s'est énervé pour rien. Pourquoi a-t-il annoncé sa retraite? Il a parlé trop vite, après avoir tenu en haleine et fait pleurer plein de gamins en Argentine», a ajouté Maradona. L'attaquant de 29 ans, après avoir manqué son tir au but en finale, avait alors annoncé sa retraite internationale. Il avait fait machine arrière le 11 août avant d'être rappelé par le nouveau sélectionneur Edgar Bauza, pour affronter l'Uruguay et le Venezuela le 1er et 6 septembre prochain. «Beaucoup de choses me sont passées par la tête le jour de la dernière finale, et je pensais sérieusement arrêter, mais j'aime trop mon pays et ce maillot», avait justifié la star de Barcelone dans le communiqué annonçant son retour en sélection.