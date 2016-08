"Chien, tu agaces le président!"

Il a décidé de surnommer son chien au nom du président et il a été arrêté par la police. Le président nigérian Muhammad Buhari a qualifié de «plaisanterie» l'affaire de Joachim Iroko, un commerçant qui a été arrêté dans l'Etat d'Ogun pour avoir surnommé son chien «Buhari».

L'affaire a fait le buzz et le porte-parole du président Buhari a abordé la question sur son compte twitter et a estimé qu'elle est anodine et que ceux qui critiquent le président ne savent pas encore le genre de personne qu'est Buhari.